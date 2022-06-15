Тбилиси, , 16:10 — REGNUM Глава грузинского государства Саломе Зурабишвили считает реальной угрозу международной изоляции Грузии, сообщает 14 июня Первый канал грузинского телевидения.

Флаг Грузии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Зурабишвили заявила, что опасность изоляции гораздо реальнее, чем угроза втягивания Грузии в вооружённый конфликт. Зурабишвили вообще назвала угрозу втягивания в войну «мифической». По мнению президента Грузии, ответственность за возможную изоляцию несёт грузинское правительство.

«Всё это привело нас за последние несколько месяцев к нынешней ситуации, когда у нас нет ни друзей, ни союзников, которые полностью разделяли бы и защищали нашу позицию. Мы даже не привели аргументов в свою защиту, и тех, кто был готов защищать нас, мы больше всего обидели и оскорбили. Например, нашего большого друга Польшу, которая всегда поддерживала нас во всех вопросах», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что правительство Грузии считает основной опасностью вероятность втягивания страны в вооружённый конфликт против России.