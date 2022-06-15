Тбилиси, 15 июня, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Глава грузинского государства Саломе Зурабишвили считает реальной угрозу международной изоляции Грузии, сообщает 14 июня Первый канал грузинского телевидения.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Зурабишвили заявила, что опасность изоляции гораздо реальнее, чем угроза втягивания Грузии в вооружённый конфликт. Зурабишвили вообще назвала угрозу втягивания в войну «мифической». По мнению президента Грузии, ответственность за возможную изоляцию несёт грузинское правительство.

«Всё это привело нас за последние несколько месяцев к нынешней ситуации, когда у нас нет ни друзей, ни союзников, которые полностью разделяли бы и защищали нашу позицию. Мы даже не привели аргументов в свою защиту, и тех, кто был готов защищать нас, мы больше всего обидели и оскорбили. Например, нашего большого друга Польшу, которая всегда поддерживала нас во всех вопросах», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что правительство Грузии считает основной опасностью вероятность втягивания страны в вооружённый конфликт против России.