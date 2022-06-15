Хараре, 15 июня, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Внештатный репортер New York Times Джеффри Мойо был осужден и приговорён к штрафу судом в Зимбабве по обвинению в получении поддельных аккредитационных документов. Об этом 14 июня сообщает агентство Reuters.

Карта-флаг Зимбабве

Гражданин Зимбабве, 37-летний Мойо был арестован в прошлом году и провёл три недели в тюрьме, суд над ним начался в январе текущего года. Ему были предъявлены обвинения в причастности к получению аккредитационных документов для двух журналистов The New York Times Кристины Голдбаум и Жоао Сильвы.

Руководство издания опровергло обвинения, указав, что аккредитация журналистов была оформлена законным путём официальным должностным лицом из комиссии Зимбабве по работе со СМИ. Тем не менее суд постановил выслать репортёров из страны.

Самому Мойо было предъявлено обвинение в нарушении одного из разделов закона об иммиграции. Он приговорён судом к выплате штрафа, сумма которого составляет 200 000 долларов Зимбабве (около $ 615).

Адвокат Мойо Дуг Колтарт объявил, что его подзащитный собирается обжаловать приговор суда.