Якутск, , 05:49 — REGNUM Шестнадцать лесных пожаров в Якутии находятся в зоне контроля: работы по их тушению или не ведутся, или будут прекращены в ближайшее время. Об этом рассказал на брифинге 15 июня заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплёв.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, за сутки в республике были обнаружены два пожара в Нерюнгринском районе на общей площади 352 га, они локализованы. Ещё один пожар на землях иных категорий зафиксирован в Оленёкском районе, его площадь — более 1,6 тыс. га. Этот пожар не тушат, потому что он не несёт угрозы населённым пунктам и объектам экономики, расстояние до ближайшего села — 125 км.

«Шестнадцать лесных пожаров на общей площади 9,5 тыс. га находятся в зоне контроля. Данные пожары обнаружены действуют в Алданском, Усть-Майском, Нерюнгринском, Верхоянском, Булунском, Оймяконском и Среднеколымском районах. По восьми из этих пожаров принято решение о приостановке тушения. По остальным готовятся и проверяются документы на приостановку тушения. Также действуют три пожара на землях иных категорий на общей площади 15,3 тыс. га — в Оленёкско-Эвенкийском, Усть-Янском и Булунском районе. Тушения по ним приостановлены решениями районов», — отметил Андрей Коноплёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии насчитывается 18 лесных пожаров. За сутки ликвидированы 12 возгораний, обнаружены три новых. Площадь ликвидированных очагов — 155 га, новых — более 16,3 тыс. га.