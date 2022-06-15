В Якутии не тушат большинство лесных пожаров
Якутск, 15 июня, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Шестнадцать лесных пожаров в Якутии находятся в зоне контроля: работы по их тушению или не ведутся, или будут прекращены в ближайшее время. Об этом рассказал на брифинге 15 июня заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплёв.
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По его словам, за сутки в республике были обнаружены два пожара в Нерюнгринском районе на общей площади 352 га, они локализованы. Ещё один пожар на землях иных категорий зафиксирован в Оленёкском районе, его площадь — более 1,6 тыс. га. Этот пожар не тушат, потому что он не несёт угрозы населённым пунктам и объектам экономики, расстояние до ближайшего села — 125 км.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии насчитывается 18 лесных пожаров. За сутки ликвидированы 12 возгораний, обнаружены три новых. Площадь ликвидированных очагов — 155 га, новых — более 16,3 тыс. га.