Якутск, , 05:45 — REGNUM В двух муниципалитетах Якутии может установиться высокий четвёртый класс пожарной опасности. Об этом рассказал на брифинге 15 июня заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплёв. По прогнозу, угроза возникновения природных пожаров возрастёт в Верхнеколымском районе и на западе Алданского района.

Лесной пожар Teplyystanmedia.ru

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В Якутии насчитывается 18 лесных пожаров. За сутки ликвидированы 12 возгораний, обнаружены три новых. Площадь ликвидированных очагов — 155 га, возникших — более 16,3 тыс. га.

Леса горят в Нерюнгринском районе, Булунском, Алданском, Аллаиховском, Верхоянском, Нижнеколымском, Среднеколымском и Усть-Майском, Усть-Янском, Булунском и Оленёкском районах. С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрирован 81 лесной пожар на площади 13,486 га. На аналогичную дату 2021 года лесных пожаров насчитывалось 182, территория — свыше 102 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, на всей территории Якутии действует особый противопожарный режим. По данным на 14 июня в республике насчитывалось 30 лесных пожаров.