Вашингтон, 15 июня, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Американская корпорация L3Harris, являющаяся подрядчиком Пентагона, в настоящее время ведёт переговоры о покупке шпионской программы Pegasus с израильской компанией NSO Group, которая находится в санкционном списке США. Об этом со ссылкой на источники 14 июня сообщает газета The Washington Post.

Прослушка

Детали возможной сделки, в частности, её стоимость, не разглашаются.

По данным издания, в администрации президента США уже заявили о своей обеспокоенности в связи с потенциальной сделкой оборонной корпорации с компанией, которая находится в чёрном списке Минторга США.

представитель Белого дома «Мы глубоко обеспокоены».

L3Harris и NSO Group отказались комментировать газете возможную сделку.

Программа Pegasus позволяет получить доступ к содержимому современных мобильных устройств. Она «засветилась» во многих скандалах, связанных с прослушиванием различных политиков и общественных активистов.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд США обратился к администрации президента США Джо Байдена с просьбой прокомментировать, стоит ли судьям рассмотреть дело о судебном разбирательстве между компанией WhatsApp и израильской компанией NSO Group, которая обвиняется в краже данных пользователей.

Читайте также: Главу разведки Испании уволили из-за шпионажа за политиками