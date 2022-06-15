Челябинск, 15 июня, 2022, 05:42 — ИА Регнум. В Челябинске трое иностранцев отданы под суд за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, они получили товар от неустановленного следственными органами лица. Более 435 граммов вещества расфасовали в 55 свёртков. Однако их задержали, а вещество изъяли.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области осудили группу наркоторговцев.

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