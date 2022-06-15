Челябинск, 15 июня, 2022, 05:36 — ИА Регнум. В Челябинске местный житель осуждён за убийство своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь на ноже

Преступление было совершено в феврале во время распития спиртного. Гражданин нанёс даме ранения в шею и затем скрылся, забрав нож с собой.

Калининский районный суд назначил ему девять с половиной лет колонии строгого режима. А затем его свобода будет ограничена на 1 год 10 месяцев.