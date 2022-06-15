Донецк, 15 июня, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Состав правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) не будет меняться после назначения нового премьер-министра Виталия Хоценко. Об этом 15 июня сообщил сам глава правительства ДНР в беседе с ТАСС.

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Хоценко уточнил, что все кадровые вопросы будут решаться лишь при необходимости, а в настоящий момент работа идёт с действующим составом правительства ДНР, чтобы избежать потери времени.

«На первом этапе добавили одного вице-премьера, передали ему всю инфраструктуру, весь строительный блок, чтобы он максимально сфокусировался на этом», — указал премьер-министр ДНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к новым назначениям в правительстве ДНР.