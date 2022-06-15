Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Заявления Пентагона о возможности поставок РСЗО киевскому режиму вызывают крайнюю обеспокоенность, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба российской дипмиссии.

Анатолий Антонов Mil.ru

«Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию», — заявил он.

Антонов отметил, что заявления о возможных поставках РСЗО HIMARS прозвучали незадолго до встречи в Брюсселе по вопросам поставок военной помощи Украине. Дипломат не исключил, что таким образом Вашингтон пытается настроить своих союзников на необходимость накачки киевских боевиков оружием.

Посол также осудил обстрелы мирных жителей Донецка со стороны киевских карателей. В связи с этим он предположил, что украинские боевики будут использовать западные образцы вооружений для убийства гражданских лиц. Антонов призвал Вашингтон прекратить потворствовать геноциду русских людей в Донбассе.