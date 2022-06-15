Тбилиси, 15 июня, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили весьма критически отозвалась о деятельности грузинского правительства и правящей партии «Грузинская мечта», сообщает 14 июня Первый канал грузинского телевидения.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Зурабишвили на состоявшемся в её резиденции брифинге заявила, что правительство и правящая партия не сработали должным образом, чтобы воспрепятствовать принятию Европарламентом резолюции о необходимости введения санкций против олигарха Бидзины Иванишвили.

Зурабишвили посетовала на то, что Грузия по сравнению с Украиной и Молдавией в так называемом «Батумском ассоциированном трио» занимала лидирующую позицию, а сейчас переместилась из передовых стран на последнее место.

Президент Грузии назвала резолюцию Европарламента о введении санкций против Иванишвили наполненной фактическими неточностями и необосновенными обвинениями, которые указывают на недостаточную её проработанность.

По словам Зурабишвили, грузинская оппозиция работала над этой резолюцией для достижения своих целей, в то время как правительство и правящая партия не выполнило свою работу, за которую оно отвечало, предпочитая отвечать иногда молчанием, а иногда оскорблениями на серьёзные вопросы. Правительство и правящая партия не сделали всё возможное, чтобы предотвратить несправедливость по отношению к Грузии и Иванишвили. А объяснение случившегося теориями заговора и антиевропейскими заявлениями это, по мнению Зурабишвили, всего лишь попытка прикрыть собственную халатность.

Зурабишвили также заявила, что резолюция Европарламента является лишь выражением раздражения Европы, результатом последовательной работы радикальной оппозиции и молчания и бездействия правительства; она еще не отражает решение или готовность ЕС принять такие меры.

Напомним, что 9 июня Европарламент принял резолюцию с осуждением политики грузинского правительства, а также потребовал введения персональных санкций против Иванишвили.