Грозный, , 05:16 — REGNUM Информацию о вытеснении спецподразделения «Ахмат» из Северодонецка назвал «очередной украинской ложью» глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом политик написал 14 июня в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Друзья, к нам поступило опровержение очередной украинской лжи о том, что якобы спецподразделение «Ахмат» оттесняют. И что немаловажно, выведено из строя», — сообщил Кадыров.

Кадыров опубликовал видеоролик, снятый в промзоне Северодонецка бойцами «Ахмата». Как пояснил глава Чечни, информация об оттеснении бойцов подразделения «Ахмат» из Северодонецка является очередной «уткой» украинских СМИ, такой инфовброс легко опровергается видеодоказательством. С присущим ему юмором Кадыров рассказал о том, как бойцы «Ахмата» во главе с Апты Алаудиновым пытаются «отыскать прославленные «оттесняющие войска» по всему Северодонецку».

По словам Кадырова, в реальности дела обстоят «более позитивно, чем может показаться на первый взгляд». Бойцы успешно выполняют боевые задачи на территории промзоны Северодонецка, действуя совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР.

Кадыров отметил, что контрнаступлением киевских боевиков в Северодонецке «даже не пахнет», жилые кварталы находятся под контролем чеченских воинов. Глава Чечни дал совет украинским нацистам «спуститься с небес на землю» и не делать ложных беспочвенных заявлений, иначе они потеряют «не только уважение, но и аудиторию».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, завершён последний этап по освобождению посёлка Камышеваха (ЛНР) от украинских боевиков.

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