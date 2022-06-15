Петропавловск-Камчатский, , 05:08 — REGNUM Руководитель фирмы, занимающейся закупками и продажей рыбной продукции в Камчатском крае, обвиняется в уклонении от уплаты свыше 89 млн рублей налогов. В отношении него возбуждено уголовное дело, расследование по нему завершено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Налоги Kakprosto.ru

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По версии следствия, чтобы на платить налоги, директор компании предоставлял подложные документы по фиктивным счетам. На основании них строилась отчётность перед налоговой. Благодаря этой схеме, руководителю организации удалось получить вычет по налогу на добавленную стоимость, сумма которого составила более 89 млн рублей.

Мужчину обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (статья 199 УК РФ). Он признал свою вину, его имущество арестовано. Обвинительное заключение готово к утверждению, после чего дело будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Новосибирске было завершено расследование дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 45 млн рублей. Директор компании «Мегаком» сдавал в налоговую фиктивные документы и содействовал включению в налоговые декларации заведомо ложных сведений.