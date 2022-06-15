Вашингтон, , 05:03 — REGNUM США в ближайшее время поставят Украине еще восемь реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним. Об этом пишет обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post.

Американская РСЗО HIMARS Sgt. Jacob Harrer

По словам автора публикации, Киев уже получил от Вашингтона четыре единицы такого вооружения. В статье также подчеркивается, что американские инструкторы сейчас обучают управлению HIMARS украинских боевиков, и их первая группа будет подготовлена примерно через неделю, после чего Украина сможет развернуть систему на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня заместитель американского министра обороны по политическим делам Колин Кол обновил, что США передали Киеву 108 гаубиц M777 и более 220 тысяч снарядов к ним.

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