Балтийск, Калининградская область, 15 июня, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Корабли Балтийского флота (БФ) ВМФ России провели в морских полигонах учения по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов средств воздушного нападения условного противника. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый»

В учениях было задействовано более 20 надводных кораблей БФ, участвующих в оперативных учениях, в составе сторожевого корабля, корветов, малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков.

пресс-служба ЗВО «По замыслу учений средствами радионаблюдения кораблей был выявлен подлёт авиации условного противника, которую имитировали самолёты и вертолёты морской авиации флота в количестве более 10 единиц. Корабли были приведены в готовность к применению средств противовоздушной обороны, боевые расчёты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке».

После распознавания воздушных целей они были условно уничтожены расчётами корабельных зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области проходят масштабные военные учения армейского корпуса Балтийского флота с боевыми стрельбами.