Москва, 15 июня, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Переменная облачность и кратковременные локальные дожди ожидаются в Москве и Московской области в среду, 15 июня. Об этом 14 июня сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лето в Москве

В Москве днём температура воздуха составит +20…+22 градуса, ночью похолодает до +14 градусов. В Московской области днём термометры покажут от +18 до +23 градусов, ночью температура воздуха опустится до +9…+14 градусов.

На территории Москвы и Московской области ожидается переменная облачность и кратковременные локальные дожди. Ветер будет дуть преимущественно юго-западный, его скорость составит 6-11 м/сек, скорость отдельных порывов будет достигать 17 м/сек. Ночью скорость ветра снизится и составит 5-10 м/сек, он будет дуть в западном направлении.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве на предстоящей неделе ожидается тёплая погода с кратковременными дождями.