Стокгольм, , 04:44 — REGNUM Уровень инфляции по итогам мая в Швеции достиг 7,2%, что является рекордом с 1991 года. Об этом передал телеканал SVT Nuheter со ссылкой на Статистическое управление королевства (SCB).

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В апреле рассматриваемый показатель составлял 6,4%. Наибольшее влияние на инфляцию оказала ситуация с ростом цен на мясо, молоко, яйца, сыр и ряд других продуктов питания. В Швеции также наблюдается рост цен на электроэнергию, отдых и одежду.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня Федеральное бюро статистики труда США объявило, что инфляция по итогам мая в Соединенных Штатах достигла рекордного уровня с 1981 года, а именно 8,6%.

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