Москва, 15 июня, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России возросла в два раза и, по данным на утро 15 июня, составляет 16 390 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки 14 июня… в России ликвидировано 65 лесных пожаров на площади 4189 га. На 00:00 мск 15 июня… на территории Российской Федерации действовал 61 лесной пожар на площади 16 390 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 2138 человек, 293 единицы техники и 48 самолётов и вертолётов. Ещё 111 летательных аппаратов участвуют в мониторинге.

Наиболее серьёзная ситуация наблюдается в Якутии и в Чукотском автономном округе, где площади возгорания за сутки увеличились почти в три раза, до 6277 га и 5847 га соответственно. Практически удвоилась площадь возгораний на Сахалине, достигнув 2450 га. До 1 тыс. га леса горит в Хабаровском, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской, Томской, Ростовской и Кировской областях, в Туве, Бурятии и на Алтае.

Напомним, на утро 14 июня в России действовало 75 лесных пожаров на площади 8317 га.