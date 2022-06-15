Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Двухпалубный теплоход врезался в опору Дворцового моста в Санкт-Петербурге. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба городского линейного отдела МВД России на водном транспорте.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовый мост

По предварительной информации, авария произошла около 01:20 мск. Предварительной причиной аварии назван отказ двигателя у судна, после остановки двигателя теплоход начало сносить, и в результате он столкнулся с опорой моста.

Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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