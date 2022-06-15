Москва, 15 июня, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Банк ВТБ намерен работать в Крыму через РНКБ, однако не будет открывать собственные отделения на полуострове, заявил глава финансового учреждения Андрей Костин.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«РНКБ когда-то был создан на базе нашего дочернего банка. Мы передали ему крымскую сеть и персонал ВТБ и подарили его акции правительству. А сегодня таким образом просто возвращаемся в Крым», — приводит его слова «Коммерсант».

Костин добавил, что не видит смысла в открытии собственных отделений ВТБ, так как РНКБ уже обслуживает почти 70% местных клиентов. Он подчеркнул, что логичней было бы развивать уже существующую сеть. При этом глава ВТБ исключил возможность слияния банка с РНКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года глава ВТБ Андрей Костин не исключил, что финансовое учреждение рассматривает возможность работы на территории Крыма. При этом он отметил, что РНКБ уже эффективно работает на территории полуострова.