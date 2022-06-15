Шанхай, Китай, , 04:10 — REGNUM Исследование, проведенное китайскими учеными и их немецкими коллегами, показало, что микробы в кишечнике человека могут быть использованы в качестве индикаторов риска развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), сообщает агентство Синьхуа.

Теодор Ромбоутс. Прометей. XVII в

НАЖБП, при которой жир накапливается в печени из-за других факторов, помимо воздействия алкоголя, поражает около четверти взрослого населения мира, и ее причина остается неизвестной.

Ученые из Шанхайского Университета транспорта при Шестой народной больнице и Института Лейбница по исследованию натуральных продуктов и биологии инфекций — Института Ханса Кнолля определили надежные микробиомные маркеры для раннего выявления НАЖБП.

Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Science Translational Medicine, они оценили 2487 человек из когорты местных жителей Шанхая, которые находились под наблюдением через 4,6 года после первоначального клинического обследования и взятия биоспецифических проб.

Во время этого исследования образцы кала и сыворотки были взяты у 90 участников, у которых впоследствии прогрессировала НАЖБП, и у 90 контрольных, у которых на момент последующего визита не было НАЖБП.

Они обнаружили, что группа наблюдения и контрольная группа различались по обилию специфических микробных колоний и различались по обилию специфических функциональных путей. Согласно исследованию, в общей сложности восемь родов и 21 вид значительно различались по численности между двумя группами.

Бактериальный род под названием Slackia обнаружен в большей степени в контрольной группе, чем в контрольной. Ранее сообщалось, что бактерии были более распространены у людей с фиброзом от умеренной до тяжелой степени, чем у людей с отсутствующим или умеренным фиброзом. Они также идентифицировали 19 молекулярных путей, значительно отличающихся по количеству между двумя группами.

По словам исследователей, полученные результаты указывают на потенциал использования кишечной микробиоты для раннего клинического предупреждения неинвазивной НАЖБП и открывают окно возможностей для новых вмешательств на основе микробиома для лечения НАЖБП.