Лондон, , 04:05 — REGNUM Гражданин России был задержан полицией в лондонском аэропорту Гатвик по подозрению в шпионаже якобы в пользу России. Об этом 14 июня сообщает издание The Sun.

Шпионаж

Мужчина в возрасте 40 лет был задержан лондонской полицией 13 июня. Уточняется, что за подозреваемым велось наблюдение, его задержали после прибытия в аэропорт Гатвик, откуда он пытался вылететь из Великобритании.

Информация о том, куда собирался вылететь из Лондона подозреваемый в шпионаже мужчина не разглашается. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по данному делу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд в Эстонии принял решение о досрочном освобождении бывшего работника Полиции безопасности (КаПо) Владимира Вейтмана, который в 2013 году был обвинён в шпионаже в пользу России.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиненного в шпионаже на РФ досрочно выпускают из тюрьмы в Эстонии