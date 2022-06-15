Чжэньцзян, Китай, , 04:04 — REGNUM Обучение дайвингу может быть дорогостоящим, но студенты университета в провинции Цзянсу на востоке Китая могут бесплатно заниматься подводным спортом, сообщает агентство Синьхуа.

Дайвинг и йога на дне Индийского океана Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Цзянсуский университет науки и технологий, расположенный в городе Чжэньцзян, дает в общей сложности 16 уроков в течение одного семестра в рамках открытого класса дайвинга, чтобы повысить уровень физического воспитания. Это также первый университет в Цзянсу, предлагающий такой курс.

«Дайвинг для Китая немного загадочен, и студентам нужно изучить много теории», — сказал Ли Мин, преподающий дайвинг в университете, отметив, что перед тем, как войти в воду, студенты должны сначала научиться плавать.

Университет предоставляет каждому студенту класса полный комплект снаряжения для дайвинга, стоимость которого составляет более 3000 юаней (около $445). В настоящее время студенты тренируются в открытом бассейне глубиной два метра.

«Исходя из соображений безопасности, мы планируем обучать дайвингу в озере на территории кампуса после того, как студенты овладеют некоторыми базовыми навыками дайвинга. Оценка курса будет включать в себя подводные операции, такие как сборка водолазного снаряжения», — сказал Ли.

Все больше и больше университетов в Китае пытаются предложить различные «освежающие» спортивные курсы, такие как гонки на драконьих лодках, борьба и боевые искусства, чтобы повысить интерес студентов к спорту и улучшить их физическую форму.