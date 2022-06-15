Красноярск, , 03:59 — REGNUM В среду, 15 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами возможна гроза, температура воздуха +26… +28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Белка в парке Гремячья Грива © Андрей Никитин

В 7:30 на Театральной площади было +19 °C.

Ночью с 15 на 16 июня ожидается до +15… +18 °C, переменная облачность, без осадков.

Скорость ветра переменных направлений 3−8 м/с, при грозе порывы до 15−18 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В четверг, 16 июня, в Красноярске до +22… +26 °C, облачно, дождь. Ночью — до +13… +15 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 17 июня, в Красноярске ожидается до +20… +22 °C днём и до +12… +15 °C ночью. Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 15 июня в Туруханском районе, в Эвенкийском муниципальном районе (МР), в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются грозы, при грозах порывы ветра до 15−18 м/с. В центральных районах Красноярского края жаркая погода, температура воздуха местами +30… +32 °C.

В южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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