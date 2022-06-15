Пекин, , 03:58 — REGNUM Новые кредиты Китая, номинированные в юанях, в мае составили 1,89 трлн юаней (около $282,1 млрд), показали данные центрального банка страны, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Народного банка Китая, этот показатель увеличился на 392 млрд юаней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. М2, общий показатель денежной массы, который охватывает наличные деньги в обращении и все депозиты, увеличился на 11,1% в годовом исчислении до 252,7 трлн юаней в конце прошлого месяца.

Темпы роста были на 0,6 процентных пункта выше, чем показатель, наблюдавшийся в конце апреля, и на 2,8 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель М1, который охватывает наличные деньги в обращении плюс депозиты до востребования, на конец мая составлял 64,51 трлн юаней. Он вырос на 4,6% в годовом исчислении.

M0, объем наличных денег в обращении, вырос на 13,5% по сравнению с прошлым годом до 9,55 трлн юаней в конце прошлого месяца. В мае центральный банк вывел с рынка в общей сложности 8 млрд юаней чистой наличности.

Недавно добавленное социальное финансирование, измеряющее средства, которые частные лица и нефинансовые компании получают от финансовой системы, в прошлом месяце составило 2,79 трлн юаней, что на 839,9 млрд юаней больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Свежие данные также показали, что новые депозиты в юанях в Китае в мае достигли 3,04 трлн юаней, что на 475 млрд юаней больше, чем годом ранее. К концу прошлого месяца общий объем непогашенных депозитов в юанях составил 246,22 трлн юаней, увеличившись на 10,5% в годовом исчислении. В мае расчеты в юанях за трансграничную торговлю составили 806 млрд юаней.

Центральный банк недавно подтвердил свое намерение проводить разумную денежно-кредитную политику в этом году, заявив, что он будет использовать совокупные и структурные инструменты денежно-кредитной политики для поддержания показателей экономики в разумных пределах.