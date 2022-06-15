Синин, Китай, 15 июня, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Старейший из существующих в Китае искусственно выведенных снежных барсов отпраздновал свой шестой день рождения специальным ужином в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Снежный барс

Ао Сюэ угостили блюдом из баранины и капусты, приготовленным сотрудниками парка дикой природы Синин на Тибетском нагорье, в то время как его поклонники наблюдали за мероприятиями в прямом эфире на трех платформах социальных сетей, включая Douyin.

«Ао Сюэ, самка снежного барса, которой 10 июня исполнилось шесть лет, остается в добром здравии», — сказал заместитель главы парка Ци Синьчжан .

Ци добавил, что снежных барсов, которые обычно обитают в горных регионах на высоте более 3500 метров, трудно выращивать в неволе из-за их чувствительности к температуре и влажности окружающей среды и плохой устойчивости ко многим распространенным патогенам.

В 2010 году в парке была создана первая и единственная в стране база для разведения снежного барса. В 2021 году парк был утвержден в качестве национальной долгосрочной научно-исследовательской базы для разведения и исследований снежного барса на Тибетском нагорье. Снежные барсы находятся под защитой Китая на самом высоком национальном уровне и занесены в список уязвимых Международным союзом охраны природы.