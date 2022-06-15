Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Вопрос территориальных уступок со стороны Украины должен решать украинский народ и президент страны Владимир Зеленский, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью телеканалу PBS.

Украина и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы это поддержим», — заявил он.

Блинкен добавил, что Вашингтон якобы не будет навязывать свою позицию Киева. Также он отметил, что США вместе с союзниками работают круглосуточно, чтобы помочь Киеву в противостоянии с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки ради окончания российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. При этом он указал, что Североатлантический альянс продолжит оказывать киевскому режиму всевозможную помощь.

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