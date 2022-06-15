Лхаса, Китай, 15 июня, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Согласно новому исследованию, быстрое потепление климата вызвало водный дисбаланс в регионе Третьего полюса в Китае, что привело к увеличению спроса на воду в густонаселенных странах, расположенных ниже по течению, сообщает агентство Синьхуа.

Тибет

Обладая крупнейшими мировыми запасами замерзшей воды после Антарктики и Арктики, регион Третьего полюса, расположенный на Тибетском нагорье, является домом для истоков более десяти крупных азиатских рек. Третий полюс известен также как «Азиатская водонапорная башня» за то, что обеспечивает надежным водоснабжением почти 2 млрд человек. Но в статье, опубликованной на этой неделе в журнале Nature Reviews Earth & Environment, говорится, что регион вышел из равновесия между твердой водой в ледниках и жидкой водой в озерах и реках под воздействием глобального изменения климата.

Повышение температуры с изменением западных направлений и индийских муссонов привело к отступлению ледников и увеличению количества осадков в северной части региона и уменьшению в южной. Пространственный дисбаланс уменьшит дефицит воды в бассейнах рек Хуанхэ и Янцзы, одновременно увеличивая дефицит в бассейнах Инда, расположенных дальше на юг, отмечается в исследовании.

«Такой дисбаланс, вероятно, создаст серьезную проблему для баланса спроса и предложения водных ресурсов в регионах, расположенных ниже по течению», — сказал ведущий автор исследования и академик Китайской академии наук Яо Тандун .

По прогнозам, самая высокая потребность в воде будет в бассейне Инда, сказал соавтор исследования и научный сотрудник Утрехтского университета в Нидерландах Вальтер Иммерзель. Он подчеркнул, что этот спрос повлияет на орошение, на долю которого приходится более 90% водопотребления по всему району.

«Поскольку это неравенство между севером и югом, как ожидается, будет усилено потеплением климата в будущем, адаптационная политика для устойчивого управления водными ресурсами крайне необходима в странах, расположенных ниже по течению», — сказал соавтор и научный сотрудник Пекинского университета Пяо Шилун .

Ученые, участвовавшие в исследовании, заявили, что им все еще нужно больше информации, чтобы помочь общественности отреагировать на изменения, такие как комплексные станции мониторинга в районах с дефицитом данных. Они также призывают к сотрудничеству между странами верхнего и нижнего течения.