Кемерово, , 03:40 — REGNUM В Кемеровской области в отношении ООО «Юргинская ТЭЦ», которое ранее было поставщиком тепла для жителей моногорода Юрга, ввели последний этап в деле о несостоятельности — конкурсное производство. Оно продлится четыре месяца — до 6 декабря 2022 года. Решение подлежит немедленному исполнению, но его можно обжаловать в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месячного срока со дня принятия. По вопросу назначения конкурсного управляющего срок на обжалование составляет десять дней, передаёт ИА REGNUM.

ТЭЦ Mikhail (Vokabre) Shcherbakov

Конкурсным управляющим предприятия назначили участника союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» Андрея Ткаченко.

Напомним, ранее долг компании составлял 1,3 млрд рублей.

Сам актив был создан весной 2019 года, как попытка избежать проблем с теплоснабжением моногорода. Дело в том, что к тому моменту у владельца ТЭЦ — «Юрмашзавода» возникли финансовые трудности. Завод на сегодня также находится в стадии банкротства.

Услугу теплоснабжения Юрге на сегодня оказывает новая компания — не ООО «Юргинская ТЭЦ».