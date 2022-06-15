Пекин, , 03:37 — REGNUM Строительство проекта по отводу воды из китайской реки Янцзы в реку Ханьцзян начнется к концу этого месяца, сообщило Министерство водных ресурсов КНР, передает агентство Синьхуаю.

Река Янцзы Russian.news.cn

С общим объемом инвестиций 59,8 млрд юаней (около $8,93 млрд) проект является дополнением к среднему маршруту Проекта отвода воды с юга на Север страны. Ожидается, что новый проект увеличит водораспределительную способность бассейна реки Ханьцзян для дальнейшего обеспечения водоснабжения засушливого севера, говорится в сообщении министерства.

Проект отвода воды с юга на Север обеспечивает перекачку воды с богатого водой юга Китая на засушливый север по среднему, восточному и западному маршрутам. Средний маршрут, наиболее известный из-за его роли в снабжении водой столицы страны, начинается у водохранилища Даньцзянкоу на реке Ханьцзян в центральной провинции Хубэй и проходит на северо-восток до Пекина и Тяньцзиня. Он начал подавать воду в декабре 2014 года.

В этом году Китай активизировал строительство объектов водного хозяйства: за первые пять месяцев года было начато строительство 10 644 новых проектов на сумму 414,4 млрд юаней, сообщил в пятницу на пресс-конференции вице-министр водных ресурсов Вэй Шаньчжун. Согласно официальным данным, инвестиции в строительство водоохранных сооружений в стране, как ожидается, превысят 800 млрд юаней в этом году.