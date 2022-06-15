Москва, 15 июня, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Арбитражным судом Москвы правительству столицы отказано во взыскании более 23,151 млн рублей, фигурирующих как долг по акту о результатах частичной реализации инвестиционного проекта. Вердикт по иску к АО «Домостроительный комбинат №1» может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

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В основе спора лежал инвестиционный контракт от 2000 года, в котором власти выступали одной из сторон, а в качестве инвесторов были заявлены АО «Домостроительный комбинат № 1», ЗАО «Стройиндустрия-4» и АО «УКС». Предметом договора была комплексная реконструкция, переселение, снос и новое строительство городского и коммерческого жилья микрорайонов 1 и 2 района Солнцево Западного административного округа в 2002–2010 годы. Ориентировочный объём общей жилой площади объектов составлял 410,2 тыс. кв. м. Проектом также предполагалось строительство объектов социальной сферы и гаражей.

У правительства Москвы возникли претензии по исполнению контракта, что и стало основанием для обращения в суд.

Напомним, дело слушалось с марта 2022 года.