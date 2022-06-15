Ниамей, , 03:19 — REGNUM Как минимум восемь сотрудников подразделения жандармерии были убиты, ещё 33 получили ранения в результате атаки боевиков на юго-западе Нигера. Об этом 14 июня сообщило Agence France-Presse.

Солдаты армии Нигера usaraf.army.mil

По данным, полученным агентством от минобороны Нигера, нападение на силовиков произошло недалеко от границы с Буркина-Фасо, где в последние несколько лет сформировался центр террористической активности радикальных исламистских группировок в Западной Африке.

Согласно предварительной информации, погибли восемь сотрудников жандармерии, ещё шестеро из 33 пострадавших получили серьёзные ранения. В результате столкновения было ликвидировано более 50 боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Нигера призвали правительство Франции пойти на риск ради обеспечения успеха своих военных операций в регионе Сахель.

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