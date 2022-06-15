Владивосток, 15 июня, 2022, 03:18 — ИА Регнум. В банкротном деле ООО «Судоходная компания «Гудзон» из Владивостока, ранее попавшего под санкции США, от наблюдения перешли к последнему этапу в процедуре несостоятельности — конкурсному производству. Банкротство судоходов продлится полгода. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Исполнять обязанности конкурсного управляющего компании будет Андрей Ходаков. Заседание суда с отчётом о состоянии дел в ООО состоится 1 декабря 2022 года.

Напомним, в августе 2021 года в отношении судоходной компании ввели наблюдение. Основанием для банкротного дела стал долг перед компанией «Гарант — Бункер». Всё это время шло формирование реестра кредиторов.