Доха, 15 июня 2022, 03:10 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с официальным визитом в катарскую столицу Доху, где должен встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани. Об этом 14 июня сообщило государственное информационное агентство QNA.
В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние отношения и пути их развития, а также поднять региональные и международные вопросы, которые представляют интерес для обеих стран.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Николас Мадуро посетил Кувейт и провел встречу с кувейтским наследным принцем шейхом Мишаалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Аль-Сабахом.
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