Доха, 15 июня, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с официальным визитом в катарскую столицу Доху, где должен встретиться с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани. Об этом 14 июня сообщило государственное информационное агентство QNA.

Eneas de Troya Николас Мадуро

В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние отношения и пути их развития, а также поднять региональные и международные вопросы, которые представляют интерес для обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Николас Мадуро посетил Кувейт и провел встречу с кувейтским наследным принцем шейхом Мишаалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Аль-Сабахом.