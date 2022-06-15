Киев, , 02:58 — REGNUM Представители энергетического сектора Украины обратились к США с просьбой обеспечить поставки сжиженного природного газа (СПГ) по ленд-лизу, сообщает журнал The Foreigh Policy со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, представители киевского режима обратились к Соединенным Штатам и их союзникам с просьбой о помощи в обеспечении энергоносителями. В частности, они предложили заключить соглашение об энергетическом ленд-лизе, согласно которому Вашингтон поставит 6 млрд кубометров СПГ. При этом поставки должны идти через Европу.

В таком случае Киев пообещал расплатиться с США, когда самостоятельно нарастит добычу газа на своей территории. По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, Вашингтон был удивлен подобному требованию, однако воспринял эту мысль позитивно. Также киевские представители предлагали выделить средства для Украины, чтобы она могла приобретать энергоносители на Ближнем Востоке.