Москва, 15 июня, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Значимых побочных эффектов у детей в возрасте от девяти до 11 лет, получивших вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований, не отмечалось. Такое заявление сделал микробиолог, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Kremlin.ru Александр Гинцбург

Специалист уточнил, что по состоянию на 14 июня вакцину от коронавируса получили 14 детей в возрасте от девяти до 11 лет. Они были провакцинированы 1/10 от взрослой дозы вакцины, никаких значимых побочных эффектов у детей не наблюдалось.

«Всего в исследованиях участвует 100 детей: 50 из них должны быть провакцинированы 1/10 дозы, еще 50 — 1/5 дозы препарата», — пояснил Гинцбург.

Как указал глава Центра имени Гамалеи, на 15 июня запланировано собрание группы независимых экспертов, состоящей из педиатров-инфекционистов. Они изучат результаты вакцинации первой группы детей и примут решение о дальнейших испытаниях, в которых примут участие дети возрастной группы от шести до девяти лет. В случае получения одобрения от специалистов, дети будут провакцинированы 1/10 взрослой дозы препарата от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург призвал граждан ревакцинироваться от коронавируса двумя видами вакцины, несмотря на спад заболеваемости.