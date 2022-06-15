Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Власти США ранее допускали избыточное применение санкций против России, заявил первый заместитель американского министра финансов Адевале Адейемо 14 июня на слушаниях в сенате Конгресса страны.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместе с тем чиновник отметил, что изученный опыт был учтен, и Белому дому рекомендовали избегать чрезмерных шагов, действуя более избирательно с учетом политических, а также экономических последствий принимаемых решений.

По словами Адейемо, минфин пришел к выводу, что большей эффективности санкций можно добиться, если применять их «на многосторонней основе». Замминистра утверждает, что такой подход позволяет усилить экономическое воздействие и увеличить политический эффект от рестрикций.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня иранское издание Javan распространило информацию о том, что часть западных политиков пришла к разочарованию из-за введенных против России санкций. В связи с этим они пытаются обойти ограничения в отношении российских энергоносителей.

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