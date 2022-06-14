Кемерово, 15 июня, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Вдоль Притомского проспекта Кемерова появятся первые в городе очистные сооружения ливневой канализации. Об этом сообщил мэр Илья Середюк.

Mos.ru Ливневая канализация

По его словам, все ливневые стоки от Октябрьского проспекта и до набережной реки Томь теперь будут поступать в единый коллектор, приходить по нему в камеру приёма и с помощью заглубленных ёмкостей очищаться до технического качества.

«С точки зрения экологии хотим подняться на новый уровень, выполняя очистку стоков от примесей, нефтепродуктов и всего, что попадает в ливнёвку», — отметил Середюк.

Вторые очистные сооружения запланированы в районе кассационного суда, третьи — в районе улицы Сибиряков-Гвардейцев, четвёртые — в районе проспекта Ленина у набережной реки Искитимки.