Манагуа , , 02:13 — REGNUM Национальная ассамблея Никарагуа одобрила указ президента Даниэля Ортеги, продлевающий до конца года действие разрешения на пребывание в стране военнослужащих, военных кораблей и самолётов ряда иностранных государств, включая Россию, Кубу и США. Об этом 14 июня сообщает портал El 19 Digital.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В указе президента в качестве стран, чьи военные, корабли и самолёты в гуманитарных целях могут находиться в Никарагуа или следовать через страну транзитом «для взаимного обмена и гуманитарной поддержки во взаимных интересах в чрезвычайных ситуациях» упоминаются США, Россия, Мексика, Венесуэла, Гондурас, Гватемала, Доминикана, Сальвадор и Куба.

Напомним, пребывание в стране иностранных военных допускается Конституцией Никарагуа на основании принимаемого на регулярной основе указа президента, одобряемого парламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ о разрешении временного присутствия в стране иностранных военных, самолётов и кораблей в гуманитарных целях.

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