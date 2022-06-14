Манагуа , 15 июня, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Никарагуа одобрила указ президента Даниэля Ортеги, продлевающий до конца года действие разрешения на пребывание в стране военнослужащих, военных кораблей и самолётов ряда иностранных государств, включая Россию, Кубу и США. Об этом 14 июня сообщает портал El 19 Digital.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

В указе президента в качестве стран, чьи военные, корабли и самолёты в гуманитарных целях могут находиться в Никарагуа или следовать через страну транзитом «для взаимного обмена и гуманитарной поддержки во взаимных интересах в чрезвычайных ситуациях», упоминаются США, Россия, Мексика, Венесуэла, Гондурас, Гватемала, Доминикана, Сальвадор и Куба.

Напомним, пребывание в стране иностранных военных допускается Конституцией Никарагуа на основании принимаемого на регулярной основе указа президента, одобряемого парламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ о разрешении временного присутствия в стране иностранных военных, самолётов и кораблей в гуманитарных целях.