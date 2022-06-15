Вашингтон, , 02:13 — REGNUM США передали Украине 108 гаубиц M777 и более 220 тысяч снарядов к ним, заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол 14 июня в ходе конференции Центра новой американской безопасности (CNAS).

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Киев столкнулся с «нехваткой боеприпасов» для артиллерии, особенно снарядов калибра 152 мм. Кол признал, что артиллерийский потенциал российских вооруженных сил существенно выше украинских.

Заместитель министра добавил, что американские власти отмечают «тревогу Киева» по указанному поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня Колин Кол заявил, что США планируют передать Украине высокоточные боеприпасы большой мощности для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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