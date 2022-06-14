Москва, 15 июня, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Восстановление пострадавших в результате боевых действий городов Мариуполь и Волноваха в Донецкой Народной Республике планируется начать в Минстрое России. Об этом 15 июня сообщает РИА Новости.

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенные дома в Мариуполе

В настоящее время в городах ведутся работы по оценке ущерба. Территории городов тщательно исследуются, составляется план восстановительных работ, и проводится анализ ресурсов, которые нужно будет задействовать при восстановлении.

В ведомстве отметили, что главная цель — обеспечить жильём максимальное число людей, которые примут решение вернуться в свои города. Работы будут вестись во всех населённых пунктах, нуждающихся в восстановлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительства Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа РФ заключили соглашения о сотрудничестве с Ясиноватой и Волновахским районом ДНР. Эти регионы примут активное участие в восстановлении пострадавших в результате боевых действий районов Донбасса.