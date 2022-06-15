Гомель, Белоруссия, , 15:51 — REGNUM В Гомеле суд приговорил к двум годам колонии пенсионера, который три года разбрасывал на дорогах самодельные «ежи», чтобы отомстить ГАИ. Об этом сообщает издание «Гомельская правда».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время судебного процесса обвиняемый рассказал, что изготавливал металлические конструкции на даче с помощью сварочного аппарата. Мотивом преступления стала неприязнь к ГАИ: из-за просроченных прав пенсионеру назначили, по его мнению, слишком большой штраф, а также неоднократно привлекали к ответственности за непрохождение техосмотра.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на два года в колонии общего режима.