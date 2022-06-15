Гомель, Белоруссия, 15 июня, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Гомеле суд приговорил к двум годам колонии пенсионера, который три года разбрасывал на дорогах самодельные «ежи», чтобы отомстить ГАИ. Об этом сообщает издание «Гомельская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Во время судебного процесса обвиняемый рассказал, что изготавливал металлические конструкции на даче с помощью сварочного аппарата. Мотивом преступления стала неприязнь к ГАИ: из-за просроченных прав пенсионеру назначили, по его мнению, слишком большой штраф, а также неоднократно привлекали к ответственности за непрохождение техосмотра.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на два года в колонии общего режима.