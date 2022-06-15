Варшава, 15 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Попросивший убежища в Белоруссии полякМарчин Миколаек на родине обвиняется в призывах к войне на Украине. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужбСтанислав Жарин.

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Жарин заявил, что Марчин Миколаек, «сделавший карьеру в белорусских и российских СМИ», на протяжении многих лет занимается деятельностью, «близкой к пропаганде Кремля». В частности, он публиковал материалы антиукраинского содержания и поддерживал спецоперацию России на Украине.

Миколаек числится в базе украинского проекта «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист».

Агентство внутренней безопасности Польши направило в прокуратуру в Свиднице, где жил Миколаек, сообщение о возможном преступлении — публичном одобрении развязывания и ведения агрессивной войны, которое по польскому законодательству наказывается лишением свободы на срок от трёх месяцев до пяти лет.

Как сообщалоИА REGNUM, Миколаек приехал в Белоруссию 8 июня и на следующий день дал гостелевидению интервью, в котором обвинил Польшу в русофобии и гонениях на свободу слова. Также он попросил в Белоруссии политическое убежище.