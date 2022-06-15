Баку, , 01:49 — REGNUM Полёты в Россию после трёхмесячного перерыва, связанного с санкциями против России, возобновляют авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Buta Airways. Об этом 14 июля сообщили журналистам пресс-службы обеих авиаперевозчиков.

Аэропорт. Баку Anar Aliyev (PR at Azerbaijan Airlines)

Начиная с 15 июня AZAL начнёт осуществлять авиарейсы из международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку. Авиаперелёты будут выполняться ежедневно в московские аэропорты Домодедово и Внуково. В Санкт-Петербург рейсы из Баку будут выполняться дважды в неделю. Кроме того, полёты будут выполняться в Астрахань, Минеральные Воды и Казань.

Buta Airways будет совершать авиаперелёты дважды в неделю в Астрахань, Минеральные Воды и Казань. С 3 июля будут возобновлены авиарейсы из Баку в Уфу с периодичностью два раза в неделю.

Напомним, AZAL и Buta Airways приостановили рейсы во все города России с 6 марта из-за невозможности полноценного страхования при полётах, что было вызвано антироссийскими санкциями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Уфы с 27 июня открываются прямые авиарейсы в Актау — город, расположенный на Каспийском побережье юго-запада Казахстана.

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