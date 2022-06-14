Вашингтон, 15 июня, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Соединенные Штаты обмениваются со своими союзниками сведениями об активах российских олигархов и бизнесменов за границей, заявил первый замглавы американского минфина Адевале Адейемо в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, создана международная группа REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs — «Российские элиты, прокси и олигархи»). Эта группа занимается поиском и конфискацией собственности, принадлежащей российским гражданам и юридическим лицам. В этот орган входят представители США, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Евросоюза.

«Мы находимся в таком положении, когда информация, которой мы располагаем здесь, в США, передается нашим союзникам и партнерам. Но в дополнение к этому мы получаем и запрашиваем у них больше информации, чтобы получить целостную картину того, как российские элиты и олигархи пытаются скрыть свои богатства не только здесь, в США, но и по всему миру», — отметил Адейемо.

По его словам, сейчас США более активно обмениваются данными с союзниками по этому вопросу. Адейемо подчеркнул, что Вашингтон делает все возможное, чтобы изъять российские активы.