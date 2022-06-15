Вашингтон, 15 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый трейлер нового сезона сериала «Убийства в одном здании». Об этом сообщил портал Film.ru 14 июня.

Кадр из трейлера Сериал «Убийства в одном здании»

В опубликованном ролике показывают основных героев первого сезона — подкастеров-сыщиков, которым предстоит разгадать загадочное убийство своей соседки. К своим ролям в продолжении шоу вернутся Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт.

Напомним, премьера второго сезона «Убийств в одном здании» запланирована на 28 июня 2022 года. Показывать сериал будет сервис Hulu.